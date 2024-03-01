عاشت "حسنة وحسينة" ومات "الحسين".. مواطنون ينعون الطيار السعودي "ناقل التوأم السيامي"

نعى مواطنون وناشطون، قائد طائرة الإخلاء الطبي الكابتن الطيار السعودي "فهد الحسين" الذي نقل التوأم السيامي من نيجيريا إلى الرياض؛ وذلك إثر وفاته في حادث مروري بعد ساعات من نجاح عملية الفصل للتوأم.
ففي مفارقة حزينة وغريبة، عاش التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" بعد أن نجحت أمس عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض، بينما توفي الطيار السعودي فهد الحسين الذي جلبهما إلى المملكة العربية السعودية بطائرة الإخلاء الطبي؛ وذلك في حادث سير بالعاصمة الرياض.
وقد نعى المواطنون والناشطون على منصة "إكس"، "الحسين" بعبارات تناولت مآثره ودماثة أخلاقه، وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، داعين الله أن يغفر له يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
يشار إلى أن فريقًا طبيًا وجراحيًا سعوديًا قد تمكّن أمس من عمليات فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف الساعة نُفذت على 9 مراحل، وشارك فيها 39 من الاستشاريين والمختصين والفنيين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.