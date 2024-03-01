عاشت "حسنة وحسينة" ومات "الحسين".. مواطنون ينعون الطيار السعودي "ناقل التوأم السيامي"

يشار إلى أن فريقًا طبيًا وجراحيًا سعوديًا قد تمكّن أمس من عمليات فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف الساعة نُفذت على 9 مراحل، وشارك فيها 39 من الاستشاريين والمختصين والفنيين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.