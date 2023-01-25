رئاسة الحرمين: إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف تصرف همجي وأهوج

وأضافت: إن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، داعيةً إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، ومشددةً على أن هذه الممارسات الإرهابية لن تزيد المسلمين إلا تمسكًا بالقرآن الكريم.