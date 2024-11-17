"ريف السعودية" ينظّم برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لتنمية مهارات المرشدين الزراعين السعوديين في المغرب

وقام الوفد بزيارة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي يعمل على تحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية؛ لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديات المناخية.. وقدّم المسؤولون بالمركز شرحًا عن عمل أقسامه الأربعة، التي تضم: قسم أمراض المحاصيل ومكافحتها، وقسم فحص واختبار البذور، بالإضافة إلى قسم الحشرات ودراسة الآفات الزراعية، إلى جانب بنك البذور، الذي يحتفظ بأنواع مختلفة من البذور؛ بهدف دعم الأبحاث والحفاظ على التنوع البيولوجي.