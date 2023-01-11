عيّنة دم مفقودة وأخريات في القمامة.. التجمُّع الصحي بالشرقية يحقّق

عيّنة دم مفقودة وأخريات في القمامة.. التجمُّع الصحي بالشرقية يحقّق
فتح التجمُّع الصحي بالمنطقة الشرقية تحقيقًا حول ضياع عيّنة دم لمريض بمركز صحي حي الجامعيين بمدينة الدمام، وذلك بعد أن أفاد المركز، وتحديدًا طبيبة الأطفال بالمركز، بأن العينة مفقودة، وأنه لا توجد نتيجة لتحاليل المريض.
وقال التجمُّع الصحي بالمنطقة الشرقية، لـ"سبق": سيتم التحقّق من الشكوى والتأكّد من الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفق ما يظهر من نتائج.
وتقدّم مريضٌ بشكوى رسمية لوزارة الصحة وللتجمُّع الصحي بالمنطقة الشرقية بعد ضياع عيّنة الدم الخاصة بطفله، وطلبت منه الطبيبة أخذ موعد جديد وإجراء تحاليل جديدة.
وكانت أسرة الطفل تنتظر التحاليل بفارغ الصبر لتحديد نسبة السكر وبدء مراحل العلاج.
وكانت إدارة مركز صحي الجامعيين قد أفادت قبل نحو 5 أشهر، بأن عيّنات الدم الزائدة على 10 عيّنات يوميًا تُرمى في صناديق القمامة، وأن أخذ العيّنات للمريض يكون بناءً على مَن يصل أولًا للمركز بغض النظر عن المواعيد ورسائل الجوّال.
يُذكر أن التجمُّع الصحي بالمنطقة الشرقية وعد بمحاسبة المقصّر، مهما كان، وأنه لن يسمح بأيّ خطأ أو إهمال.