عيّنة دم مفقودة وأخريات في القمامة.. التجمُّع الصحي بالشرقية يحقّق

وكانت إدارة مركز صحي الجامعيين قد أفادت قبل نحو 5 أشهر، بأن عيّنات الدم الزائدة على 10 عيّنات يوميًا تُرمى في صناديق القمامة، وأن أخذ العيّنات للمريض يكون بناءً على مَن يصل أولًا للمركز بغض النظر عن المواعيد ورسائل الجوّال.