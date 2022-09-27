"التجارة": تَعرّف على أبرز حقوقك وواجباتك في صالونات الحلاقة

قالت وزارة التجارة إن هناك حقوقًا للمستهلك وواجبات عليه الالتزام بها عند الذهاب إلى صالونات الحلاقة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الحقوق تتمثل في أن تكون هناك قائمة أسعار موضوعة في مكان بارز، مع توافر وسائل الدفع الإلكتروني، والالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، مع استثناء من لديه حقيبة أدوات خاصة، ومنع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير البديل الورقي ذي الجودة العالية.
وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر، أن استخدام الشَّبَّة للتطهير ممنوع، والمسحة الطبية هي البديل المناسب، مع منع مزاولة الأعمال الطبية كمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس، واستخراج شهادة صحية للعاملين تُثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.