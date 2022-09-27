"التجارة": تَعرّف على أبرز حقوقك وواجباتك في صالونات الحلاقة

وأوضحت الوزارة أن أبرز الحقوق تتمثل في أن تكون هناك قائمة أسعار موضوعة في مكان بارز، مع توافر وسائل الدفع الإلكتروني، والالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، مع استثناء من لديه حقيبة أدوات خاصة، ومنع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير البديل الورقي ذي الجودة العالية.