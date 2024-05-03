بدءًا من غد.. تنفيذ تعليمات الحج بمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة باستثناء 4 فئات

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ السبت سيبدأ "أمن الطرق" تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، والتي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح من الجهات المختصة.