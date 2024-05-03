بدءًا من غد.. تنفيذ تعليمات الحج بمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة باستثناء 4 فئات

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ السبت سيبدأ "أمن الطرق" تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، والتي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح من الجهات المختصة.
وأبان "أمن الطرق" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بدأ تنفيذ التعليمات المنظمة للحج والتي تقتضي منع المقيمين ومركباتهم ممن لا يتوافر لديهم التصاريح من دخول العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا.
وأشار إلى أنه يتمّ منع المقيمين ومركباتهم ممن لا يتوافر لديهم التصاريح الآتية: "تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصّة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، وتصريح حج".