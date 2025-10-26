"إيجار" توضح ضوابط التجديد التلقائي للعقود وآلية الإلغاء وفق الأحكام النظامية الجديدة

أوضحت منصة "إيجار" الضوابط الجديدة المتعلقة بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية إلغائها، مؤكدة أن الهدف منها هو ضمان علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة تحفظ حقوق الطرفين وتحد من النزاعات.
وبيّنت أن عقود الإيجار تُجدد تلقائيًا في جميع مدن المملكة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
كما أوضحت أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف وفق الحالات النظامية المحددة، حيث لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد إذا رغب المستأجر بالاستمرار إلا في ثلاث حالات حصرية، تشمل تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، أو وجود مشاكل هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكدت «إيجار» أن هذه التحديثات تأتي في إطار تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، وضمان الشفافية والعدالة في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.