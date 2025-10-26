"إيجار" توضح ضوابط التجديد التلقائي للعقود وآلية الإلغاء وفق الأحكام النظامية الجديدة

كما أوضحت أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف وفق الحالات النظامية المحددة، حيث لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد إذا رغب المستأجر بالاستمرار إلا في ثلاث حالات حصرية، تشمل تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، أو وجود مشاكل هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.