محطة كدانة تستقبل المعتمرين والمصلين بماء زمزم ودهن الورد في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات

ترحيبًا بزوار بيت الله الحرام لإضفاء روحانية في مكة المكرمة استقبلت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم، عبر محطة كدانة في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بماء زمزم ودهن العود، وذلك في مبادرة تطلقها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
ترحيبًا بزوار بيت الله الحرام لإضفاء روحانية للشهر الفضيل واحتفاءً بزوار مكة ، كما خصصت في المحطة ركنًا للأكلات والمشروبات المكية، بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات البيئية تمثلت في أجهزة ذكية لتوزيع عبوات المياه المجانية ووضع حاويات نفايات مفرزة.
وتأتي هذه الأعمال والمبادرات وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق الراحة والاستدامة طوال العام.
وتتميز محطة كدانة بموقعها الاستراتيجي والتي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، وتنظيم حركة الحشود، وتضم عددًا من المرافق والخدمات العامة من محال تجارية وساحات لمواقف السيارات، بالإضافة إلى دورات المياه، وتشمل المحطة 106 مواقف للباصات و 6 مراكز بيع تذاكر وأكثر من 830 موقف سيارات و16 موقعًا تجاريًا، وأجهزة صراف آلي وأجهزة الخدمات الذاتية للمواد الغذائية، حيث تعمل المحطة على مدار الساعة لخدمة مرتاديها.
يُذكر أن شركة كدانة للتنمية والتطوير هي إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وتعمل على التطوير والتنمية بغرض رفع كفاءة الجودة للخدمات وفق أعلى المعايير.