محطة كدانة تستقبل المعتمرين والمصلين بماء زمزم ودهن الورد في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات

وتتميز محطة كدانة بموقعها الاستراتيجي والتي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، وتنظيم حركة الحشود، وتضم عددًا من المرافق والخدمات العامة من محال تجارية وساحات لمواقف السيارات، بالإضافة إلى دورات المياه، وتشمل المحطة 106 مواقف للباصات و 6 مراكز بيع تذاكر وأكثر من 830 موقف سيارات و16 موقعًا تجاريًا، وأجهزة صراف آلي وأجهزة الخدمات الذاتية للمواد الغذائية، حيث تعمل المحطة على مدار الساعة لخدمة مرتاديها.