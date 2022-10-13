المملكة تستعرض جهودها في الحد من الكوارث على المستويين المحلي والدولي

وتعمل المنظمة الكشفية العربية ممثلةً في الإقليم الكشفي العربي ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للحد من الكوارث على استمرار التعاون مع الجمعيات الكشفية العربية الأعضاء وشركاء النجاح على نشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، ورفع منسوب ثقافة السلامة البيئية، وعقد الكثير من الدورات والملتقيات المتخصصة في ذلك الشأن؛ من أجل تنمية قدرات القادة الكشفيين في مجال مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه الإنسانية وإنقاذ الحياة وحماية مصادر الرزق وتعزيز أساليب السلامة من الكوارث والأزمات من خلال الحركة الكشفية، وتأكيد دورها الفعال في المجتمع.