"السماك": المملكة من أبرز الدول الداعية في المحافل الدولية إلى التواصل بين شعوب العالم

وقال: "المملكة من أبرز دول العالم التي تدعو دائمًا في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية إلى السلام والتواصل بين شعوب العالم؛ انطلاقًا من ثوابتها الدينية والحضارية والإنسانية والاجتماعية؛ كونها مقصد الملايين من المسلمين كل عام للحج والعمرة والزيارة للحرمين الشريفين".