الحقيل: القطاع البلدي حقَّق أرقامًا قياسية في جودة الخدمات.. و"بلدي" أصبحت فاعلة

أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، أن انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية يعدّ من المحفزات للجهات الحكومية للتناغم والتواؤم لتقديم كل ما يستحقّ الوطن الغالي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق الرؤية" ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية؛ أن الوزارة استطاعت أن تقدم العديد من الخدمات التي تسهم في تقليص عدد المراجعين.
وبيّن أن القطاع البلدي حقّق الأرقام القياسية في جودة الخدمات، وأن منصة بلدي أصبحت فاعلة، مفيدًا بأنه جرى إنشاء أكثر من "260" ألف رخصة تجارية عن طريق المنصة.
وأشار "الحقيل" إلى أن القطاع البلدي يُشرف على ما يزيد على "570" ألف شارع، تشمل كل ما يتعلّق بها من خدمات الصيانة والنظافة والرصف والإنارة، وغيرها.
ولفت إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة النظر بطريقة مختلفة لاستراتيجيتها في تحديد الأولويات وتنفيذ الخدمات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة بالاعتماد على التقنية، مشيدًا بالشراكة الفاعلة والمميزة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الحكومة الرقمية.
وأوضح الحقيل أن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير منصة سكني؛ لتكون نافذة موحدة لكل من يفكر في السكن، في ظل السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأنه سيتم إطلاق أول تجربة ديجيتال تون بمدينة جدة في 2024، التي تساعدنا بشكل كبير على إدارة النفايات الذكية والإدارة الذكية للأزمات والطوارئ.