الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرفع التهنئة لقيادة المملكة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم الرياض

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، التهنئة المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمّة السعودية الصينية وقمَّتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية.
وتحدث الرشيد قائلاً: يأتي نجاح قمم الرياض ليؤكّد الأدوار الريادية لهذا البلد المعطاء وليعزز مدى متانة وقوة المملكة العربية السعودية في كافة المستويات الإقليميّة والدوليّة، في ظل قيادة مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو سيدي ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث تزخر هذه البلاد الكريمة بقيادتها الحكيمة التي رسّخت مواردها الاقتصادية وبوادرها السياسية لتكون في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات.
واختتم الرشيد: أسأل المولىٰ عزّ وجل أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.