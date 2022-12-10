الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرفع التهنئة لقيادة المملكة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم الرياض

وتحدث الرشيد قائلاً: يأتي نجاح قمم الرياض ليؤكّد الأدوار الريادية لهذا البلد المعطاء وليعزز مدى متانة وقوة المملكة العربية السعودية في كافة المستويات الإقليميّة والدوليّة، في ظل قيادة مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو سيدي ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث تزخر هذه البلاد الكريمة بقيادتها الحكيمة التي رسّخت مواردها الاقتصادية وبوادرها السياسية لتكون في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات.