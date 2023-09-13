السفير البريثن يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي دار السلام

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، أوراق اعتماده، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي، وذلك خلال استقباله له في قصر الاستانة نور الإيمان في العاصمة بندر سري بكاون.