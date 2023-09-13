السفير البريثن يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي دار السلام

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، أوراق اعتماده، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي، وذلك خلال استقباله له في قصر الاستانة نور الإيمان في العاصمة بندر سري بكاون.
ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لجلالته، وتمنياتهما لحكومة وشعب بروناي المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته، عبر جلالة السلطان عن ترحيبه وتمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهمته، وحمَّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.