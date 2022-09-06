"المواصفات" توقّع اتفاقية مع "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"

ووقّع المذكرة من جانب المواصفات السعودية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما مثّل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتزكارلتون الرياض خلال يومي الإثنين والثلاثاء 5 – 6 سبتمبر 2022م.