أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية من أجل تحقيق تنمية زراعية وريفية مستدامة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دول المنظمة.
جاء ذلك ضمن كلمة الأمين العام، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر في العاصمة الدوحة تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
وأوضح الأمين العام أن 23 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ مشددًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع؛ وهو ما يتعذر تحقيقه دون الاهتمام الجاد بتنمية النظم الزراعية والغذائية، خاصة في البلدان الأقل نموًّا في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن لدى الدول الأعضاء في المنظمة فرصًا عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي؛ لوجود أراضٍ صالحة للزراعة وموارد وتقنيات تضمن الاكتفاء الذاتي.