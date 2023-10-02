أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء

وأوضح الأمين العام أن 23 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ مشددًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع؛ وهو ما يتعذر تحقيقه دون الاهتمام الجاد بتنمية النظم الزراعية والغذائية، خاصة في البلدان الأقل نموًّا في منظمة التعاون الإسلامي.