"روابط العقارية" و"سيدج للخدمات الاستشارية" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع بـ"مليار" ريال

أعلنت "روابط العقارية" الشركة الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "سيدج للخدمات الاستشارية" الشركة المتخصصة في تقديم استشارات الأعمال والتخطيط الاستراتيجي؛ تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار ريال سعودي على مدى ثلاث سنوات، من خلال تطوير مجمعات سكنية وتجارية متكاملة، وإنشاء مراكز أعمال حديثة تلبي احتياجات السوق.
وقع الاتفاقية عن شركة "روابط العقارية" الرئيس التنفيذي الأستاذ سعد رحيم المغربي، وعن شركة "سيدج للخدمات الاستشارية" الرئيس التنفيذي، الأستاذ عدي الحازمي.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024م، على هامش معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024، المقام حالياً في جدة سوبردوم؛ تلتزم "روابط العقارية"، بتقديم كافة الخبرات والموارد اللازمة لتطوير وإدارة المشاريع العقارية المستهدفة، وتوفير الدعم اللازم فيما يتعلق بتطوير العقارات وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
في حين ستتولى "سيدج للخدمات الاستشارية"، مسؤولية تقديم الاستشارات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الاقتصادية ووضع الخطط التنفيذية للمشاريع، وإجراء أبحاث السوق، وتقديم الحوكمة الادارية للمشاريع.
تعليقاً على هذه الشراكة، صرح الأستاذ سعد رحيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط العقارية، بأن هذه الاتفاقية "تمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتُعزز التزامها بتقديم مشاريع عالية الجودة تُلبي احتياجات السوق وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030".
من جانبه، أكد الأستاذ عدي الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة سيدج للخدمات الاستشارية، على أهمية هذه الشراكة في "توفير حلول شاملة ومبتكرة في مجالات التطوير العقاري، وتقديم مشاريع رائدة تُسهم في النمو الاقتصادي وتُلبي تطلعات المجتمع السعودي.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في إثراء السوق العقاري السعودي بمشاريع سكنية وتجارية متميزة، تُلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتُعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.