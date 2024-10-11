"روابط العقارية" و"سيدج للخدمات الاستشارية" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع بـ"مليار" ريال

من جانبه، أكد الأستاذ عدي الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة سيدج للخدمات الاستشارية، على أهمية هذه الشراكة في "توفير حلول شاملة ومبتكرة في مجالات التطوير العقاري، وتقديم مشاريع رائدة تُسهم في النمو الاقتصادي وتُلبي تطلعات المجتمع السعودي.