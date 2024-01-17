لرفع مستوى التنسيق.. "الإحصاء" توقّع مذكرة تعاون مع "مركز إدارة الديٍن"

ولفت إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لإدارة الدين في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابياً على نجاح العمل المشترك بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة.