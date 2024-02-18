"سيف السلام 12".. القوات العسكرية المشاركة تصل المنطقة الشمالية وتبدأ مرحلة التدريب الأكاديمي

وقال اللواء الركن عادل البلوي: إن التمرين المشترك "سيف السلام 12" يهدف إلى التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات النظامية وغير النظامية، إضافة إلى التدريب على عمليات القيادة والسيطرة في إدارة المعركة الجوية، وكذلك تعزيز العمل المشترك لوحدات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والدفاع المدني وتطوير مفاهيم العمل المشترك مع الوحدات الطبية على جميع المستويات، كما يهدف إلى التدريب المشترك على إجراءات التخطيط لعمليات الاستطلاع الكيماوي وتحديد مناطق التلوث.