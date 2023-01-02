الكادر الطبي في "حوض وانيت".. استغاثة وسيول وحل غائب استدعى الخيار المتاح
اضطرت الفِرق الميدانية التابعة لجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، خلال الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة جدة مساء أمس، إلى نقل كادر طبي تابع لأحد المستشفيات الحكومية، على حوض وانيت بعد أن أُحتجزوا عقب خروجهم من المستشفى في السيول.
وبحسب معلومات، حصلت عليها "سبق"، فإنه خلال الجولات الميدانية للفرق التابعة لجمعية السلام للإغاثة والطوارئ أثناء الأمطار التي شهدتها محافظة جدة مساء أمس، فُوجئت إحدى الفرق بوجود كادر طبي يستغيث بعد أن دهمتهم السيول أثناء خروجهم من المستشفى بأحد الشوارع المتضررة، ولم يكن هناك حل سوى نقلهم على متن حوض وانيت تابعة للجمعية، ومن ثم إيصالهم لمقر سكنهم الذي استغرق وصولهم إليه ساعة ونصف الساعة بسبب السيول.
من جانبهم، عبّر الكادر الطبي عن شكرهم وتقديرهم في مقطع فيديو متداول، للفرق الميدانية التابعة لجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، نظير انتشالهم من السيول التي دهمتهم والوصول بهم إلى برّ الأمان.