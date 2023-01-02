الكادر الطبي في "حوض وانيت".. استغاثة وسيول وحل غائب استدعى الخيار المتاح

وبحسب معلومات، حصلت عليها "سبق"، فإنه خلال الجولات الميدانية للفرق التابعة لجمعية السلام للإغاثة والطوارئ أثناء الأمطار التي شهدتها محافظة جدة مساء أمس، فُوجئت إحدى الفرق بوجود كادر طبي يستغيث بعد أن دهمتهم السيول أثناء خروجهم من المستشفى بأحد الشوارع المتضررة، ولم يكن هناك حل سوى نقلهم على متن حوض وانيت تابعة للجمعية، ومن ثم إيصالهم لمقر سكنهم الذي استغرق وصولهم إليه ساعة ونصف الساعة بسبب السيول.