الجلاجل: المملكة تواصل دورها الريادي في دعم الجهود الصحية وتعزيز الأمن الصحي ضمن رؤية 2030

أكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة العربية السعودية تواصل دورها الريادي في دعم الجهود الصحية الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تطوير المنظومات الصحية وتكامل الشراكات الدولية، جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.