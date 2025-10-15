الجلاجل: المملكة تواصل دورها الريادي في دعم الجهود الصحية وتعزيز الأمن الصحي ضمن رؤية 2030

أكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة العربية السعودية تواصل دورها الريادي في دعم الجهود الصحية الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تطوير المنظومات الصحية وتكامل الشراكات الدولية، جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.
وأوضح الجلاجل أن المملكة تعمل على بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة ترتكز على الإنسان وتتبنى الوقاية كأولوية، وتسعى لتوفير رعاية شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والتنسيق الصحي المشترك يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.
وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء ومنظمات دولية وشركاء في القطاع الصحي، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير الأنظمة الصحية وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الجلاجل في ختام مشاركته أن التزام المملكة بدعم المبادرات الصحية الدولية يأتي امتدادًا لـ رؤية السعودية 2030 التي جعلت الصحة محورًا للتنمية المستدامة، منوهًا إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يسهم في تحقيق مستقبل صحي أكثر استقرارًا واستدامة في المنطقة والعالم.