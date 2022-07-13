"الحج": "تطبيق التقنية الحديثة" أسهم في نجاح موسم الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة إسهام تطبيق التقنية الحديثة وتسخير أفضل الخدمات الإلكترونية في نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لما يقارب من المليون حاج، بالتعاون مع الجهات كافة منذ وصولهم حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.