رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول 1447 في سماء عرعر في مشهد بديع

شهدت سماء مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في التربيع الأخير لقمر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث ظهر القمر مضاءً من جهته الشرقية، مشكِّلًا نصف دائرة مضيئة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.