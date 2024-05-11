"الخدمات الطبية" بالداخلية تطلق مؤتمرَ الصيدلة الدولي 2024 غدًا بالرياض

ويناقش المؤتمرُ محاورَ عدة؛ أبرزها تطبيقات ومستجدّات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، وبرامج الدراسات الجامعية في الصيدلة، وبرامج الدراسات العليا في الصيدلة، والتطوير المهني والتعليم المستمرّ في الصيدلة، وبرامج الدبلوم في الصيدلة، وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول المؤتمر زيارة البوابة الإلكترونية للشؤون الأكاديمية عبر موقع مستشفى قوى الأمن بالرياض.