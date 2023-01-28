60 ألفاً ومحكمة وسجن.. "المرور" يحذّر من "المستويات الـ 3 لعقوبة التفحيط"

حذّر المرور السعودي من أن التفحيط من المخالفات المهدّدة للسلامة العامة ويعرّض صاحبه للعقوبات، ويهدّد سلامة السائق ومَن هم حوله.
وأوضح "المرور"، أن عقوبة التفحيط تتمثل في حجز المركبة 15 يوماً في المرة الأولى، والغرامة المالية المقدرة بـ 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المخالف.
وتابع: "في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن".
وأضاف إنفوجرافيك توعوي للإدارة العامة للمرور، أن المرة الثالثة تطبق فيها عقوبة أقسى وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال ومن ثم الإحالة للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو دفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة أو سجن المخالف، وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة المركبات المستأجرة أو المسروقة.