60 ألفاً ومحكمة وسجن.. "المرور" يحذّر من "المستويات الـ 3 لعقوبة التفحيط"

وأضاف إنفوجرافيك توعوي للإدارة العامة للمرور، أن المرة الثالثة تطبق فيها عقوبة أقسى وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال ومن ثم الإحالة للمحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو دفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة أو سجن المخالف، وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة المركبات المستأجرة أو المسروقة.