اللغة العربية والتنزه يُشعران رونالدو وأسرته بالارتياح بين أهالي السعودية

بعد فترة من المفاوضات والتكهنات، اختار الأسطورة البرتغالي رونالدو الاستقرار في السعودية بعد توقيع عقد تمثيله شعار نادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم حتى 2025؛ ليصبح النادي السعودي هو الخامس في مسيرة "الدون" الممتدة 20 عامًا منذ شبابه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي حتى نضوجه في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولاً إلى هيمنته ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ثم العودة للشياطين الحمر.