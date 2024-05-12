"قانونيون": الإلمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية والقوانين ضرورة للمشاريع الريادية

أكّدت مجموعة من القانونيين، أهمية الإلمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.
وتناول لقاء "القانون وريادة الأعمال" الذي نظّمته غرفة مكة المكرّمة ضمن سلسلة "لقاءات ريادية" الهادف إلى توفير مساحة توعوية لقطاع ريادة الأعمال.
واستضاف المحامي الدكتور فيصل العصيمي؛ القاضي بديوان المظالم سابقاً، والمحامية والمُحكمة التجارية رباب المعبي؛ والمحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاتة؛ وأدارته الإعلامية رزان وهبي سندي؛ العديد من القضايا والرؤى المطروحة ضمن أسئلة الحضور، متناولين قوانين العمل السعودي، وأنظمة الملكية الفكرية، وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.
وأوضحت المحامية رباب المعبي؛ أن أي مشروع وقوده المعلومات القانونية، وأن معظم القضايا التي تمر على المحاكم تكون العقود المبرمة فيها غير واضحة أو مختلطة، أو غياب شرط التحكيم أو القضاء ومكانه في حال حدوث الخلاف، خاصة في حال الشراكات المتعددة.
وبيًن المحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاتة؛ أن نجاح الأعمال مرتبط بوجود الاهتمام بالشق القانوني، ورجل الأعمال يحتاج إلى أن يكون مطلعاً بشكلٍ عام على نظام العمل كثقافة عامة، وألا ينظر إلى العقود على أنها من الأمور البسيطة وهي أدوار يقوم بها المحامي، ويمكن أن يكون التواصل عبر الوسائط عن بُعد التي يسّرت هذه الأعمال، مشدداً على ضرورة إشراف رجل قانون على الأعمال التعاقدية ليكون بمنأى عن الوقوع في مشكلات قانونية.
من جهته، دعا المحامي الدكتور فيصل العصيمي؛ القاضي بديوان المظالم سابقاً رائد الأعمال، إلى ضرورة معرفة الفروقات بين المؤسسة والشركة وأنواعها وطرق تأسيسها، ووضع الشركاء، والتعاقدات والتراخيص وغيرها.
بدوره، قدّم الدكتور فيصل العصيمي؛ مبادرة عبر اللقاء تتلخص في تقديم استشارات قانونية مجانية لرواد الأعمال بغرفة مكة المكرّمة لمدة ثلاثة أشهر بهدف تقوية البنية القانونية لمشاريعهم.