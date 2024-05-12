"قانونيون": الإلمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية والقوانين ضرورة للمشاريع الريادية

وبيًن المحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاتة؛ أن نجاح الأعمال مرتبط بوجود الاهتمام بالشق القانوني، ورجل الأعمال يحتاج إلى أن يكون مطلعاً بشكلٍ عام على نظام العمل كثقافة عامة، وألا ينظر إلى العقود على أنها من الأمور البسيطة وهي أدوار يقوم بها المحامي، ويمكن أن يكون التواصل عبر الوسائط عن بُعد التي يسّرت هذه الأعمال، مشدداً على ضرورة إشراف رجل قانون على الأعمال التعاقدية ليكون بمنأى عن الوقوع في مشكلات قانونية.