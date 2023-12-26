"الحصيني": إعصار اليوم شرق الطائف هو إعصار قمعي مصغر يسمى "التورنادو"

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أوضح مساء اليوم أن المركز رصد إعصاراً قمعيّاً مُلفتاً في ‎محافظة الطائف، للمرة الثانية هذا العام؛ في مشهد يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.