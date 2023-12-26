"الحصيني": إعصار اليوم شرق الطائف هو إعصار قمعي مصغر يسمى "التورنادو"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الإعصار القمعي الذي تم تداوله اليوم الثلاثاء شرق محافظة الطائف؛ هو إعصار قمعي مصغر يسمى التورنادو.
وأضاف: "هو عاصفة هوائية أحياناً تكون عنيفة تتميز بغيمة مخروطية، وقمع متكثف، وغبار تدور حول التورناِدو حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض وسرعتها لا تقل عن 40 ميلاً (64 كيلومتراً)".
وتابع: "تمتد من عاصفة رعدية قوية إلى سطح الأرض وهي ظاهرة جوية غير مُعتادة في الجزيرة العربية؛ وبحسب سرعة الرياح يكون أثرها في الأماكن التي يمر بها والله أعلم".
وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أوضح مساء اليوم أن المركز رصد إعصاراً قمعيّاً مُلفتاً في محافظة الطائف، للمرة الثانية هذا العام؛ في مشهد يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.