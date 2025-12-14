احتطاب جائر يهدد بيئة وادي قرب منتزه صميغان.. والمركز الوطني يتوعد المخالفين

في تجاوزات بيئية مقلقة، رُصِدت خلال الأيام الماضية عمليات احتطاب جائر طالت أشجارًا معمّرة وخضراء في أحد الأودية المحيطة بمنتزه صميغان الوطني شمال محافظة القويعية، ما أثار استياء الأهالي ومرتادي الطبيعة، وسط مطالبات عاجلة بتدخل الجهات المختصة لحماية الغطاء النباتي.
وبحسب توثيقات الأهالي، شملت التجاوزات قطع أشجار سليمة في مواقع متفرقة بجوار المنتزه، مؤكدين أن ما حدث هو احتطاب مباشر وليس مجرد تقليم أو أعمال تجميلية. وأعربوا عن خشيتهم من امتداد هذه الممارسات إلى أودية أخرى في المحافظة، ما ينذر بتدهور بيئي متصاعد.
وأشار أحد المواطنين إلى أن مظاهر الاحتطاب الجائر لم تقتصر على هذا الموقع، بل تم رصد حالات مشابهة في مناطق أخرى داخل المحافظة خلال الفترة الماضية، مطالبًا بإجراءات صارمة لحماية الغطاء النباتي.
وتأتي هذه التعديات رغم وجود أنظمة تمنع الاحتطاب الجائر وتفرض غرامات مالية وعقوبات نظامية على المخالفين، في إطار جهود وطنية لحماية البيئة والتنوع النباتي.
وطالب الأهالي بتكثيف الجولات الرقابية ورفع مستوى الوعي البيئي، خصوصًا في الأودية والمواقع المفتوحة القريبة من المتنزهات، مؤكدين أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية.
أولًا: الإجراءات الرقابية
أوضح المركز أنه يوفّر فرقًا رقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات، ويتم دعم الفرق من الجهات الأمنية عند الحاجة وفقًا للمادة (37) من نظام البيئة.
ثانيًا: رصد المخالفات والعقوبات
أكد المركز أنه يتم رصد المخالفات وتطبيق الغرامة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب، وتبلغ 10,000 ريال عن كل شجرة في المرة الأولى، فيما تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة عند التكرار.
ثالثًا: المعالجة ومنع التكرار
أشار إلى وجود برامج لإعادة تأهيل المواقع المتضررة ومشاريع تشجير، إلى جانب استخدام "الدرونز" لرصد المخالفات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المتسببين.
رابعًا: التوعية وطرق البلاغ
يُنفذ المركز حملات توعوية ورقابية على مدار الساعة، ويدعو للإبلاغ عن المخالفات عبر:
الرقم الموحد للمركز: 19965
الرقم الموحد لوزارة البيئة: 939 تحويلة (4)
تطبيق "أحمي بيئتي"
وأكد المركز أهمية دور المجتمعات المحلية في رصد التجاوزات وحماية الغطاء النباتي، دعمًا لجهود الاستدامة البيئية.