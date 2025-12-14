احتطاب جائر يهدد بيئة وادي قرب منتزه صميغان.. والمركز الوطني يتوعد المخالفين

وبحسب توثيقات الأهالي، شملت التجاوزات قطع أشجار سليمة في مواقع متفرقة بجوار المنتزه، مؤكدين أن ما حدث هو احتطاب مباشر وليس مجرد تقليم أو أعمال تجميلية. وأعربوا عن خشيتهم من امتداد هذه الممارسات إلى أودية أخرى في المحافظة، ما ينذر بتدهور بيئي متصاعد.