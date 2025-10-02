علامة HONOR و Alibaba تعلنان عن تعاون استراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي

فيما يخص النماذج والقدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، سيركز التعاون على التطوير المشترك استنادًا إلى نموذج Qwen المفتوح المصدر. ويشمل ذلك نماذج التطبيقات العمودية للذكاء الاصطناعي على الجهاز، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وفهم وتوليد البيانات متعددة الوسائط. والهدف النهائي هو الابتكار المشترك لتجربة أجهزة ذكية رائدة عالميًا "متكاملة بين السحابة والجهاز"، تجمع بسلاسة بين قوة نموذج Qwen الكبير وتقنيات HONOR المتقدمة من حيث الأجهزة، وأنظمة التشغيل، وسيناريوهات الاستخدام المتنوعة. كما سيُسهم هذا الجهد المشترك في تسريع تطور تقنيات النماذج الكبيرة، مع التركيز على التحسينات الخاصة بالسيناريوهات والاستخدام على الجهاز، لتقديم خدمات وتجارب ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، تخصيصًا، أمانًا، وانسيابية لمستخدمي HONOR MagicOS.