هل يهدد الذكاء الاصطناعي مهنة المحاماة؟ الشهراني: أداة لا تُغني عن العقل القانوني

وقال "الشهراني": "يشهد العالم تسارعًا لافتًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان لمجال المحاماة نصيب من هذا التحول، بحكم ارتباطه بالنصوص النظامية والتطبيقات القضائية والسلوك البشري، ويُقصد بالذكاء الاصطناعي في المجال القانوني أنه مجموعة أدوات تقنية تُسهم في تحليل البيانات، وصياغة المستندات، وتصنيف القضايا، وتقديم معلومات قانونية أولية، وهو في جوهره أداة تحليل، لا عقلًا قانونيًا مستقلًا".