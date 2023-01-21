ملتقى "المتحدثين الرسميين ومديري العلاقات العامة" في فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنوّرة

وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي؛ أن الملتقى الذي يُعقد بمشاركة أكثر من ٣٠ مختصاً، يأتي تجسيداً لدور لجنة المتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية بالفرع لمد جسور أواصر العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة وللتعريف بممثلي هذه الجهات وتسهيل مهمة التواصل معهم ، متناولاً أبرز المستجدات في الشأن الإعلامي وبعض المواضيع والقضايا في الشارع المديني بصفة خاصة، إضافة إلى عرض التجارب المميزة للمتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية .