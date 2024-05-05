"الأحوال المدنية" المتنقلة تقدم خدماتها في 51 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم الخدمة اليوم للرجال في متوسطة ابن عبدالبر، ومتوسطة أبي عبيدة في مدينة بريدة، ويوم الاثنين في مدرسة العقيلات المتوسطة بمدينة بريدة، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة كبد بمحافظة عيون الجواء، ومتوسطة وثانوية الدليمية للبنات بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع؛ فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة متوسطة وثانوية أبانات بمحافظة النبهانية لمدة ثلاثة أيام، وفي المعهد العلمي في بريدة، وللنساء في جامعة سليمان الراجحي بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مقر جمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة عبدالرحمن الناصر في بريدة، وللنساء في مدرسة المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة رياض الخبراء، وفي ابتدائية ومتوسطة قصيباء بمحافظة عيون الجواء؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في متوسطة الشيخ عبدالعزيز المسند لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة، وفي متوسطة منارات القصيم لمدة يوم واحد لكل موقع.