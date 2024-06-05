"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة.. وموجة حارة على المشاعر المقدسة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على عرفات ومزدلفة ومنى والعاصمة المقدسة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.