"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة.. وموجة حارة على المشاعر المقدسة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على عرفات ومزدلفة ومنى والعاصمة المقدسة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وينبع النخل والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.