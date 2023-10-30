تابع الحالة المطرية على المنطقة.. أمير تبوك يلتقي أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ما شهدته مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير فهد بن سلطان اليوم أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات بالمنطقة واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء على تقرير الحالة المطرية بالمنطقة.
واطمأن الأمير فهد بن سلطان على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث سموه الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.