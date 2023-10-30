تابع الحالة المطرية على المنطقة.. أمير تبوك يلتقي أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ما شهدته مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.