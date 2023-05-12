خطبة الجمعة.. جوامع المملكة تحث على المساهمة في "الحملة الشعبية لإغاثة السودان"

يُذكر أن تخصيص هذه الخطبة يأتي تزامنًا مع ما يمرُّ به الشعب السوداني الشقيق في هذه الأيام من أوضاع إنسانية مؤلمة، وما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من قيام المملكة بالمساهمة في تخفيف آثار هذه الأوضاع، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة، تشمل المساعدات الطبية والإغاثية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ للتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها جمهورية السودان.