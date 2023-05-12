خطبة الجمعة.. جوامع المملكة تحث على المساهمة في "الحملة الشعبية لإغاثة السودان"

أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين على المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- عبر منصة "ساهم"، مؤكدين أن ذلك يجسد معاني الأخوة الإسلامية التي حثت عليها الشريعة، مستشهدين بالآيات والأحاديث النبوية في فضل الصدقة وتأصيل واجب المسلم تجاه أخيه.
جاء ذلك، خلال خطب الجمعة اليوم التي توحّدت موضوعاتها للحثّ على تقديم المساعدات للأشقاء بالسودان؛ إنفاذًا لتوجيه أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكل الخطباء بعموم مناطق المملكة، في إطار جهود منابر الجمعة في مواكبة الحملات الإغاثية التي تُوجّه بها القيادة الرشيدة.
وحث الخطباءُ المصلين، خلال خطبهم، على المبادرة بتقديم التبرعات عبر منصة "ساهم" وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدِّق في الدنيا والآخرة، مستدلين بالآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تبيّن فضل الصدقة، كما بيّن الخطباء للمصلين أهمية الدعاء لأشقائهم بزوال هذه الأزمة، وأن يعود لهم الأمن والأمان والاستقرار، مذكّرين الجميع بأهمية استشعار نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في المملكة، وضرورة الالتفاف حول ولاة الأمر والدعاء لهم على ما يقدمونه من أعمال مباركة وحملات إغاثية تعكس الصورة الحقيقية للإسلام دين التكافل والرحمة والمودة.
وأكدوا أنّ من مكارم الأخلاقِ ومحاسنِها إغاثةَ الملهوف، وإِكسابَ المعدوم، والعَونَ على النوائب، والوقوفَ مع الإخوةِ عندَ الشدائد، لافتين إلى أن ذلك هي أخلاقُ النبي الكريم صل الله عليه وسلم والتي ربّى أصحابَه عليها، وإلى ذلك دعا أُمَّتَه.
وأشار الخطباء إلى أن توجيه خادم الحرمينِ الشريفين، ووليّ عهدهِ الأمين، حفظهما اللهُ ورعاهما إلى التخفيفِ عن شعبِ السودان، جَرّاءَ الظروفِ التي يمرون بها، بالتبرع لهم عبرَ منصّة "ساهم" استمرار لنهج هذه الدولة المباركة التي دأبت على مدّ يد العون والمساعدة للمنكوبين في كل دول العالم، داعين إلى المبادرة للاستجابة لتوجيه القيادة الرشيدة واستحضار ما وعدَ اللهُ به المتصدقينَ مِن خيرِ الدنيا والآخرة.
يُذكر أن تخصيص هذه الخطبة يأتي تزامنًا مع ما يمرُّ به الشعب السوداني الشقيق في هذه الأيام من أوضاع إنسانية مؤلمة، وما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من قيام المملكة بالمساهمة في تخفيف آثار هذه الأوضاع، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة، تشمل المساعدات الطبية والإغاثية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ للتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها جمهورية السودان.