"زعماء الأديان".. رئيس "الشيوخ الكازاخي" يستقبل "آل الشيخ" ويشيد بالسعودية

وأشار "أشيمبايف" إلى أن مجلس الشيوخ في كازاخستان يقدِّر الدور الذي تضطلع به السعودية في دعم مسيرة التعاون والبناء، وتقديم المساعدات للحكومة والشعب الكازاخي، ومن بينها بناء مجلس الشيوخ في العاصمة نور سلطان، مُعبِّرًا عن إعجابه بالتطور الهائل الذي تشهده السعودية والمشاريع الكبرى التي تنفذها، كمشروعَي "نيوم" و"ذا لاين"، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مؤكدًا أنها مشاريع طموحة، نالت إعجاب العالم بأسره.