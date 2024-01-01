إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة.. القرار دخل حيز التنفيذ

وكانت المملكة قد أصدرت أكثر من 180 ترخيصًا لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقرًّا إقليميًّا.