إجمالي الأعداد لموسم حج هذا العام 899,353 حاجًّا وحاجة

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في هذا المجال (21,062) منهم 60٪ من الذكور و40٪ من الإناث، وبلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، كما بلغ عدد المراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (152) مركزًا، ووصل عدد الأسِرَّة المتوفرة لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن إلى (716) سريرًا طبيًّا مجهزًا، في حين بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الحجيج (511) سيارة، كما بلغ عدد طائرات الإخلاء المُعَدَّة لإسعاف أية حالات طبية حرجة بين الحجاج لا قدر الله (6) طائرات، وبلغ عدد اللقاحات المخطط لتقديمها (90,840) لقاحًا، ووصل عدد غرف العزل المُعَدَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتلقي أية حالات بين الحجاج تستدعي العزل لا قدر الله إلى (198) غرفةً، وبلغ عدد المراكز الإسعافية المجهزة لإسعاف أية حالات طارئة وسط الحجيج (97) مركزًا، كما وصل عدد الفرق الطبية الإسعافية إلى (264) فريقًا، وخلال موسم الحج - حتى وقت إعلان هذا البيان - تم إجراء (294) عملية جراحية ما بين القسطرة والولادة والعمليات الطبية الأخرى.