مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة شاب تجاوز وزنه 207 كجم مع مضاعفات السمنة المفرطة

مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق طبي متكامل ضم تخصصات، القلب والأمراض الصدرية والتخدير وأخصائي التغذية والعلاج الطبيعي، ومن ثم أخضع لفحوصات طبية دقيقة لتقييم حالته، وقد أثبتت الدراسة أهليته لإجراء عملية التكميم، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة، تم اتخاذ القرار والبدء بعملية التكميم عن طريق المنظار والتي استغرقت قرابة "30" دقيقة ، وتم الدخول فيها من خلال 3 فتحات صغيرة بمنطقة البطن، وباستخدام آلات عالية التطور مخصصة لمثل هذه الجراحات، وهو ما يميز عمليات السمنة بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب من ناحية الآمان والجودة والفعالية، نقل بعدها المريض إلى جناح التنويم ووضعه تحت المراقبة الحثيثة.