11.1 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع الأسبوع الماضي

وفيما يتعلق بالمدن، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 3.7 مليار ريال، و432.5 مليون ريال في مكة المكرمة، و423.3 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و214.9 مليون ريال في تبوك، و179.6 مليون ريال في حائل، و142.3 مليون ريال في أبها، و265.1 مليون ريال في بريدة، و326.3 مليون ريال في الخُبر، و567.9 مليون ريال في الدمام، و1.5 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 3.2 مليار ريال.