"أغذية" أمانة القصيم تجدّد اعتماد "الآيزو" للعام السادس على التوالي

جددت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في مختبر سلامة الأغذية؛ حصولها على اعتماد الآيزو "2017:17025" للعام السادس على التوالي.
وجرى تجديد اعتماد المختبر طبقًا للمواصفة القياسية الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة 17025 ISO، من الجهة المانحة IAS الأمريكية، للعام السادس على التوالي لمختبر سلامة الأغذية.
ويعكس تجديد الاعتماد مدى كفاءة وامتثال أداء المختبر في تنفيذ أنشطة القياس المتمثلة في تقدير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاختبارات الميكروبيولوجية، وكذلك الاختبارات الخاصة بالكشف عن جودة العسل التي أهلت المختبر للاعتراف به على المستوى الدولي.
وثمّن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي، الإنجاز النوعي بحصول الأمانة على اعتماد الآيزو "2017:17025" للعام السادس على التوالي.
وقال "النفيعي": كل هذا النجاح يأتي بدعم أمير منطقة القصيم الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود، المحفز الأول على الإبداع والنجاح، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، الذي يسعى للتميز والإبداع في كل مشروعات الأمانة، وهذه ثمرة من ثمار العمل الناجح.