"أغذية" أمانة القصيم تجدّد اعتماد "الآيزو" للعام السادس على التوالي

وقال "النفيعي": كل هذا النجاح يأتي بدعم أمير منطقة القصيم الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود، المحفز الأول على الإبداع والنجاح، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، الذي يسعى للتميز والإبداع في كل مشروعات الأمانة، وهذه ثمرة من ثمار العمل الناجح.