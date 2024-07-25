"زين السعودية" تعلن نتائجها للنصف الأول من العام 2024م بإيرادات بلغت 5 مليار ريال

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "نواصل في زين السعودية العمل على تعزيز القدرات والإمكانات الرقمية لعملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال بما يمكّن التحول الرقمي الشامل، وهذا النمو هو ثمرة التوجهات الاستراتيجية التي عملنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي نعزز من خلالها العمل على تمكين تجربة رقمية متكاملة متمحورة حول العميل، حيث أطلقنا خطتنا التوسعية الجديدة باستثمارات بلغت 1.6 مليار ريال ، والتي نستهدف من خلالها رفع نسبة التغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) من 66 مدينة إلى 122؛ وشهدنا أيضاَ انجازاً نوعياً من خلال تغطيتنا الكاملة للمشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) للمساهمة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز التجارب الرقمية في رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية، ومن خلال هذه الاستثمارات سنساهم أيضاَ في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر تخصيص 45% من البنى التحتية للجيل الخامس لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5G advanced). وعبر مواصلة النمو في الأداء التشغيلي والمالي للشركة، فإننا نؤكد التزامنا المستمر في دعم جهود قيادتنا الرشيدة، لا سيما على مستوى تعزيز نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقنا أول نظام إدارة أسطول كمنتج وطني 100%. مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز لنسهم في دعم نهضة وطننا الغالي واستدامة ازدهاره"