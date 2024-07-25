"زين السعودية" تعلن نتائجها للنصف الأول من العام 2024م بإيرادات بلغت 5 مليار ريال

أعلنت "زين السعودية" عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 5 مليار ريال وبنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. في حين سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 172 مليون ريال مقابل 108 مليون ريال وبنمو نسبته 60% عن نفس الفترة من العام 2023، وذلك بعد استثناء صفقة بيع البنية التحتية للأبراج بمبلغ 1.1 مليار ريال، وتعكس هذه النتائج استراتيجية الشركة التي تمثلت في تعزيز تجربة العملاء والتوسع في تقنيات المستقبل، مما أدى إلى نمو في إيرادات قطاع الأعمال وارتفاع الطلب على الخدمات خلال موسم الحج 1445هـ، إذ كانت أول مشغل اتصالات يوفر تغطية كاملة للمشاعر المقدسة عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، ومواصلة الإقبال على خدمة ياقوت الرقمية في موازاة استمرار نمو أعمال الشركة وارتفاع العائد على استثماراتها في الأسواق الموازية وتحديداَ في قطاع التقنية المالية من خلال شركة "تمام للتمويل".
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "نواصل في زين السعودية العمل على تعزيز القدرات والإمكانات الرقمية لعملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال بما يمكّن التحول الرقمي الشامل، وهذا النمو هو ثمرة التوجهات الاستراتيجية التي عملنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي نعزز من خلالها العمل على تمكين تجربة رقمية متكاملة متمحورة حول العميل، حيث أطلقنا خطتنا التوسعية الجديدة باستثمارات بلغت 1.6 مليار ريال ، والتي نستهدف من خلالها رفع نسبة التغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) من 66 مدينة إلى 122؛ وشهدنا أيضاَ انجازاً نوعياً من خلال تغطيتنا الكاملة للمشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) للمساهمة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز التجارب الرقمية في رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية، ومن خلال هذه الاستثمارات سنساهم أيضاَ في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر تخصيص 45% من البنى التحتية للجيل الخامس لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5G advanced). وعبر مواصلة النمو في الأداء التشغيلي والمالي للشركة، فإننا نؤكد التزامنا المستمر في دعم جهود قيادتنا الرشيدة، لا سيما على مستوى تعزيز نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقنا أول نظام إدارة أسطول كمنتج وطني 100%. مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز لنسهم في دعم نهضة وطننا الغالي واستدامة ازدهاره"
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" تحرص على تنفيذ كافة أعمالها بمواءمة تامة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة حيث باتت تمتلك خبرة واسعة في مجال الاستدامة وتسعى إلى نقل هذه الخبرة والمعرفة ومشاركتها لرفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتالي تم اختيارها من ضمن 22 شركة وطنية رائدة على مستوى المملكة في ممارسات الاستدامة لتوقيع ميثاق مبادرة روّاد الاستدامة وهي إحدى المبادرات الرئيسية لوزارة الاقتصاد والتخطيط.