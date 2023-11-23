فيديو.. "ماركا": نادٍ سعودي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.. و"الهلال" الأقرب لـ"مودريتش"

وأشار إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا يقترب من الانضمام للدوري السعودي؛ لافتًا إلى أن ‎الاتحاد لم يتواصل مع ‎ديبالا، ومن الممكن أن نراه بعد قدوم مواطنه غالاردو مدرب الاتحاد الجديد.