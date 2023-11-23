فيديو.. "ماركا": نادٍ سعودي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.. و"الهلال" الأقرب لـ"مودريتش"

كشف "خوسيه فيليكس دياز" رئيس تحرير صحيفة "الماركا" الإسبانية أن هناك مفاوضات جادة وفي مراحلها النهائية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السعودي؛ لمشاركة أحد أندية دوري روشن في دوري أبطال أوروبا؛ مؤكدًا أنه سيكون أمرًا دائمًا وليس لموسم واحد فقط".
وشدد رئيس تحرير الماركا على أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد اتخذ قراره، وستكون وجهته القادمة السعودية؛ مشيرًا إلى أن نادي الهلال هو الأقرب لضمه خلال الفترة المقبلة.
وأفاد خوسيه بأن ألفارو موراتا نجم أتليتكو مدريد الإسباني، يمتلك عرضين من السعودية والولايات المتحدة، كما ذكر أن أنطوان غريزمان لاعب الفريق الإسباني يمتلك أيضًا عرضًا من أحد الأندية السعودية.
وأشار إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا يقترب من الانضمام للدوري السعودي؛ لافتًا إلى أن الاتحاد لم يتواصل مع ديبالا، ومن الممكن أن نراه بعد قدوم مواطنه غالاردو مدرب الاتحاد الجديد.