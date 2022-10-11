أمطار رعدية جنوب غرب المملكة وأجواء رطبة للغاية على جدة اليوم الثلاثاء

تتمثل الأنظمة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة، في سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على أجواء البلاد؛ بحيث يبقى الطقس مستقرًّا وحارًّا في أغلب أنحاء المملكة.
وفي التفاصيل، أفاد "طقس العرب" في تقريره اليومي، بأن درجات الحرارة ستبقى على حالها في أغلب محافظات المملكة يوم الثلاثاء، على أن تميل للانخفاض في الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية؛ بحيث يكون الطقس حارًا نسبيًّا في تلك المناطق، وحارًّا في باقي أنحاء المملكة، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية. وتتكاثر السحب في ساعات ما بعد الظهر على ارتفاعات مختلفة على أجزاء متفرقة من مرتفعات: (تهامة، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، وقد تترافق بهطول زخات رعدية من الأمطار في بعض الأحياء. والرياح معتدلة السرعة في أغلب المناطق.
وأشار ذات التقرير، إلى بقاء الأجواء دافئة نسبيًّا ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للبرودة على المرتفعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية؛ خاصةً مع ساعات الفجر والصباح الباكر بإذن الله، ويُتوقع أن ترتفع نِسَب الرطوبة السطحية ليلًا على سواحل مكة المكرمة؛ بما في ذلك مدينة جدة مع احتمالية تشكل الضباب الخفيف في بعض المناطق.