أمطار رعدية جنوب غرب المملكة وأجواء رطبة للغاية على جدة اليوم الثلاثاء

وفي التفاصيل، أفاد "طقس العرب" في تقريره اليومي، بأن درجات الحرارة ستبقى على حالها في أغلب محافظات المملكة يوم الثلاثاء، على أن تميل للانخفاض في الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية؛ بحيث يكون الطقس حارًا نسبيًّا في تلك المناطق، وحارًّا في باقي أنحاء المملكة، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية. وتتكاثر السحب في ساعات ما بعد الظهر على ارتفاعات مختلفة على أجزاء متفرقة من مرتفعات: (تهامة، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، وقد تترافق بهطول زخات رعدية من الأمطار في بعض الأحياء. والرياح معتدلة السرعة في أغلب المناطق.