اختتام الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور برقم قياسي جديد

وأقيم اليوم التاسع من المهرجان، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)؛ ستة أشواط للسعوديين، تنافس خلالها 286 صقراً، وأسفرت عن فوز الصقّار جابر بن محمد المري في شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك بصقره (عون)، تلاه فهد بن محمد الدوسري بالصقر (FM3)، وصالح بن محيسن المطيري بصقره (عقال)، فيما فاز عبدالله بن فهد الهدار بالصقر (هتاش) بالشوط الثاني للفئة ذاتها، مسجلاً رقماً قياسياً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور منذ انطلاقته قبل تسعة أيام، في زمن قدره 16.788 ثانية، وحلَّ ثانياً بصقره (تم) عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وحمد بن مدعث الدوسري بالصقر (وعد) ثالثاً.