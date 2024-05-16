"أريب المالية" من خلال أحد الصناديق المدارة تستحوذ على أرض جنوب الرياض بـ 648 مليون ريال لتطوير منطقة لوجستية

وتقع الأرض التي تمَّ الاستحواذ عليها في حي طيبة جنوب مدينة الرياض، وقد حرصت شركة "أريب المالية" على أن يكون موقع الأرض نموذجيًّا، ومُناسبًا لتطوير المشاريع اللوجستيَّة، حيث يتمتع الحي بموقعٍ إستراتيجيّ يتصل بالعاصمة عبر شبكةٍ من الطرق، مثل طريق الخرج، وطريق العزيزية، التي ترتبط بالطريق الدائري الجنوبي، والطريق الدائري الشرقي، والتي توفِّر مرورًا سلسًا إلى قلب المدينة، وإلى الطرق الخارجيَّة المؤدِّية إلى مختلف مناطق ومدن المملكة بكل يُسر.