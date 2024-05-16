"أريب المالية" من خلال أحد الصناديق المدارة تستحوذ على أرض جنوب الرياض بـ 648 مليون ريال لتطوير منطقة لوجستية

أعلنت "أريب المالية"، الشركة السعوديَّة الرائدة في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار العقاريَّة، والمرخَّصة من هيئة السوق المالية برقم: 08119-30، من خلال أحد الصناديق المدارة، عن استحواذها على أرضٍ نموذجيَّةٍ في مدينة الرياض، تبلغ مساحتها 924,777 مترًا مربعًا؛ بهدف تطويرها؛ لتصبح منطقةً لوجستيَّةً وطنيَّةً بمواصفاتٍ عالميَّة، بقيمةٍ تتجاوز 648 مليون ريال.
ويأتي استحواذ الشركة على الأرض تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على تطوير القطاع اللوجستي، وتحسين بنيته التحتيَّة؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ استثماريَّةٍ رائدةٍ ومركزٍ لوجستيٍّ عالميّ، حيث يُمثِّل قطاع الخدمات اللوجستيَّة أحد الركائز الواعدة للتنوُّع الاقتصادي والتنمويّ بالمملكة.
وتقع الأرض التي تمَّ الاستحواذ عليها في حي طيبة جنوب مدينة الرياض، وقد حرصت شركة "أريب المالية" على أن يكون موقع الأرض نموذجيًّا، ومُناسبًا لتطوير المشاريع اللوجستيَّة، حيث يتمتع الحي بموقعٍ إستراتيجيّ يتصل بالعاصمة عبر شبكةٍ من الطرق، مثل طريق الخرج، وطريق العزيزية، التي ترتبط بالطريق الدائري الجنوبي، والطريق الدائري الشرقي، والتي توفِّر مرورًا سلسًا إلى قلب المدينة، وإلى الطرق الخارجيَّة المؤدِّية إلى مختلف مناطق ومدن المملكة بكل يُسر.
وتُعتبر منطقة الأرض مكانًا لوجستيًّا مثاليًّا؛ لمجاورتها المدينة الصناعية الجديدة، ومجموعة من المخطَّطات والمشاريع اللوجستية الحديثة، إضافة إلى قُربها من مقرَّات العديد من الشركات الوطنيَّة والعالميَّة؛ مما جعلها وجهةً نموذجيَّةً لإطلاق المشاريع اللوجستيَّة الرائدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية "أريب المالية"؛ لتعزيز مكانتها كشركةٍ رائدةٍ في مجال الاستثمار العقاري واللوجستي، حيث تسعى الشركة إلى إنشاء منطقةٍ لوجستيَّةٍ متكاملةٍ تضم مرافق تخزين متطوِّرة ومراكز توزيع. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في جذب الاستثمارات الوطنيَّة والأجنبيَّة، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.