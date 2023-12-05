دعم وتركيز على الجودة.. "أمير الشرقية" يشيد بنجاحات المملكة في الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم

وقال المديرس، إنه "على المستوى الإقليمي يقوم المركز حالياً بتطوير مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم، وهو مشروع ريادي ينفذه المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الذي حظي بموافقة وزراء التربية التعليم العرب خلال الاجتماع الثالث عشر الذي عُقد في المملكة المغربية في شهر مايو 2020 ، ويهدف المشروع لتقديم إطار معياري لجودة التعليم في الدول العربية لتمكينها من الاستعداد للمستقبل بنواتج تعلم عالية الجودة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية إقليمية لبناء القدرات في مجال جودة وتميز التعليم تستجيب لاحتياجات جودة رأس المال البشري في الدول العربية، وتسهم في الوقت ذاته في العمل الدولي لابتكار حلول لتنفيذ مسارات العمل التي حدّدتها قمة تحويل التعليم التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة عام 2022".