دعم وتركيز على الجودة.. "أمير الشرقية" يشيد بنجاحات المملكة في الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالنجاحات التي حقَّقَتها المملكة في الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، بفضل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وانطلاقاً من التركيز على جودة التعليم، باعتبارها مرتكزاً أساسياً لسباق الدول وتنافسها على رفع مستويات أنظمتها التعليمية، وتميزها وفق أدوات ومعايير الجودة.
وأشار الأمير سعود بن نايف، إلى أن المملكة وقيادتها الرشيدة عملت على استضافة عديدٍ من المناسبات المهمة في روزنامة العالم، وهذا يدل -ولله الحمد- على أن بلادنا بتوفيق الله، ثم جهود قيادتنا الحكيمة، تواصل العمل على أن تكون مصدر إشعاع للعالم.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" بديوان الإمارة، مديري الجهات الحكومية ومنسوبي مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والمشاركين في الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية.
وقال إن هدف جودة التعليم يتواكب مع رؤية 2030 التي وضعت تطوير التعليم أحد أهم أهدافها لإعداد أجيال تتمتع بمعارف ومهارات عالية وقادرة على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن التوقعات والتطلعات لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ترتفع مع تحقيق مزيدٍ من الإنجازات".
وثمّن الأمير سعود بن نايف جهود مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وما يقدمه من أجل النهوض بجودة التعليم وفق عديد من الأطروحات والمرتكزات العلمية والخطط المنهجية.
ورحب أمير الشرقية، بالمشاركين في الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية الذي تستضيفه جامعة الإمام عبدالرحمن، متطلعاً أن يسهم الملتقى بمخرجات تسهم في تفعيل السلامة المرورية وأن تكون "نهج حياة لأهل هذا الوطن، وأن تتم الاستفادة من تجارب دول المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن السلامة المرورية مسؤولية الجميع، ولابد من محاسبة المقصرين والمتسبّبين في الحوادث والتعامل معهم بحزم، وحث على مضاعفة وتضافر الجهود بين الجهات المعنية للحد من الحوادث الجسيمة في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات.
من جانبه، قال المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، إن هذا اليوم يوم استثنائي بكل أبعاد الجودة لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الذي تحتضنه المنطقة الشرقية بكل دعم واهتمام ورعاية، ويسعدنا ويشرفنا بهذه المناسبة، أن نشكر أمير المنطقة على استقبال فريق عمل المركز في مجلسه الكريم، والتي تتزامن مع الإنجازات النوعية العالمية التي حققتها بلادنا -حفظها الله- وأكّدت مكانتها إقليمياً وعالمياً.
وأضاف المديرس، أن فوز المملكة باستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، وتسجيل عديدٍ من مدن المملكة ضمن شبكة مدن التعلم والمدن المبدعة العالمية، وإطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض كصفة مركز دولي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، ما هو إلا ترجمة للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة -أيدها لله-.
ولفت المديرس، إلى أن المركز يهدف لدعم تعزيز جودة وتميز التعليم على المستوى الإقليمي وإسهاماته العالمية لتعزيز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وبشكل خاص الهدف الرابع الرامي، إلى: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أنه ومن أجل تعزيز التحولات النوعية نحو المستقبل، أسهم المركز في تسجيل مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة سعودية ضمن شبكة مدن التعلم العالمية، حيث عمل مع عديد من المنظمات في بناء القدرات البشرية محلياً وإقليمياً.
وقال المديرس، إنه "على المستوى الإقليمي يقوم المركز حالياً بتطوير مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم، وهو مشروع ريادي ينفذه المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الذي حظي بموافقة وزراء التربية التعليم العرب خلال الاجتماع الثالث عشر الذي عُقد في المملكة المغربية في شهر مايو 2020 ، ويهدف المشروع لتقديم إطار معياري لجودة التعليم في الدول العربية لتمكينها من الاستعداد للمستقبل بنواتج تعلم عالية الجودة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية إقليمية لبناء القدرات في مجال جودة وتميز التعليم تستجيب لاحتياجات جودة رأس المال البشري في الدول العربية، وتسهم في الوقت ذاته في العمل الدولي لابتكار حلول لتنفيذ مسارات العمل التي حدّدتها قمة تحويل التعليم التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة عام 2022".
وأضاف، أن المركز يضع في أولوياته جودة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة كتوجه إستراتيجي، باعتبار أن ضمان جودة التعليم بجميع مراحله تبنى أسسها من مرحلة الطفولة المبكرة لكي تكون الجودة ثقافة، سلوكاً، فممارسة وتطبيق".
واختتم المديرس، كلمته بالتأكيد على أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وإحدى مبادرات حكومة المملكة العربية السعودية -أعزها الله- لتمكين جودة وتميز التعليم إقليمياً وعالمياً، واستمر هذا الدعم اللامحدود الذي تمثل بتجديد المركز أخيراً، ولله الحمد، اتفاقية ثلاثية تمّ توقيعها بين المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وجاءت هذه الاتفاقية نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على استمرار الإسهام النوعي للمملكة لدعم جودة التعليم إقليمياً وعالمياً، ونتيجة لثقة منظمة اليونسكو بأعمال المركز منذ تأسيسه وفقاً لنتائج التقييم المستقل الذي تجريه المنظمة دورياً.
حضر المجلس عددٌ من الأمراء ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وجمعٌ من المواطنين.