الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يتلقى 3666 بلاغاً خلال نصف 2024م

وأشار العنزي؛ إلى أن الفرع أتاح خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 200 فرصة تطوعية متنوّعة، شارك فيها 1471 متطوعاً ومتطوعة، أسهمت هذه الجهود في تحقيق 33.841 ساعة تطوعية، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم خدمات إسعافية فعالة وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، وإبراز أهمية العمل التطوعي، ورفع قدرات المتطوعين والمتدربين على تقديم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة.