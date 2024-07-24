الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يتلقى 3666 بلاغاً خلال نصف 2024م

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية؛ ممثلة بمركز القيادة والتحكم، 3666 بلاغاً لحالات إسعافية متنوّعة خلال النصف الأول من عام 2024م، تمّ خلالها نقل 3224 مريضاً إلى المنشآت الطبية في المنطقة، بينما تم تقديم العلاج في الموقع لـ 442 حالة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي؛ أن الفرع كثّف برامجه التدريبية؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال 129 دورة ومحاضرة تدريبية طبية وتوعوية تثقيفية، استفاد منها 928 متدرباً ومتدربة من المواطنين والمواطنات في المنطقة.
وأشار العنزي؛ إلى أن الفرع أتاح خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 200 فرصة تطوعية متنوّعة، شارك فيها 1471 متطوعاً ومتطوعة، أسهمت هذه الجهود في تحقيق 33.841 ساعة تطوعية، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم خدمات إسعافية فعالة وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، وإبراز أهمية العمل التطوعي، ورفع قدرات المتطوعين والمتدربين على تقديم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة.