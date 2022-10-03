تحت رعاية وزير الصحة.. انطلاق مؤتمر تجربة المريض الثالث لعام 2022 م

كما تطرق المؤتمر من خلال الجلسات والملصقات العلمية وورش العمل إلى العديد من المحاور التي تثري محتوى تجربة المريض على مستوى المملكة، وذلك بالاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية المختارة بعناية للعمل على صياغة استراتيجيات جديدة، وتطوير الممارسات، لتلبية معايير الرعاية الصحية بجودة عالية، وآمنه.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال تجربة المريض، وجميع مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، للاستفادة من التجارب الماضية للمضي قدماً لإعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد.