في لقطات جمالية خلابة بعد جريانه 10أيام.. "سبق" توثق أكبر وادٍ في الجزيرة.. هذا طوله وعرضه وهذه روافده ودرجة ميلانه

وأشار "المسند" إلى أن عرض وادي الرمة متباين، وهو في المتوسط يبلغ 2كم في محيط عقلة الصقور، ثم يتسع ليبلغ نحو 3كم بين الجبلين (أبانات الأحمر وأبانات الأسمر)، ثم 3.5 كم غرب الرس، وما بين الرس والبدائع 5 كم، ثم يدخل مرحلة عنق الزجاجة بعرض 300م فقط عند منطقة الخنقة، حيث زحف رمال الشقيقة على مجرى الوادي. ويقل العرض كلما اقتربنا من شمال عنيزة حيث المزارع على ضفاف المجرى، ومن ثم يتسع مرة أخرى شمال شرق عنيزة بعرض متوسطي يبلغ 500م، ثم يتسع عرضه أكثر إلى 1.5كم جنوب شرق بريدة حتى يصل منخفضات وقيعان يحير، ويتجمع فيها، وهي روضة الزغيبية شرق عنيزة، وقاع الباطن شرق بريدة، وسبخة غويمض جنوب شرق بريدة.